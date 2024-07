La storia del Jazz solo a Bologna

The Headunters

Un gruppo jazz storico sin dal 1973 che ha cambiato più volte organico ma sempre fedele a se stesso con alcuni degli veterani, musicisti di Hancock, tra fusion, funk 'jazzato' e R&B fino all'acid jazz. Dicono: “ non siamo musicisti ma medici: curiamo le persone con il nostro sound ”. La band continua ad esercitare un grosso impatto sonoro in vari generi sulle generazioni successive di artisti non solo statunitensi. Tutti considerano l'ensemble una continua palestra in divenire dove non c'è competizioni tra creativi ma arte. Passione e improvvisazione patrimonio musicale dell'umanità.