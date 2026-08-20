ANTEPRIMA FILM La storia dello scrittore che cucinava bene “TONY. Diario di un giovane cuoco” la storia romanzata dello chef e scrittore americano d'origine francese ANTHONY BOURDAIN autore del libro sul mondo culinario KITCHEN CONFIDENTIAL

Nei primi anni Settanta non ancora ventenne BOURDAIN inizia la sua trasformazione... metamorfosi fragile. TONY scrittore (inizialmente mancato) diverrà grande cuoco e comunicatore leggendario fino al 2018 (anno del suicidio in Francia a 61 anni). Due mogli e una figlia oltre alla storia d'amore con Asia Argento del periodo americano. Bestseller (KITCHEN CONFIDENTIAL) tv e social di successo non sono bastati... Nel film documento, biografico e letterario, impara a lavorare, cerca di amare; da bruco diventa farfalla notturna: (nottua) crepuscolare...



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