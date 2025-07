La storia di San Marino diventa patrimonio del mondo: a Palazzo Pubblico la mostra sul più antico manoscritto

E' ormai patrimonio universale il manoscritto "Vita sanctorum Marini et Leonis". Il più antico testo che narra le vicende del Santo fondatore della Repubblica - inserito lo scorso aprile nel Registro Memoria del Mondo - è ora esposto, in una fedele riproduzione, a Palazzo Pubblico. L'inaugurazione della mostra in occasione delle celebrazioni Unesco. Un risultato importante per la comunità e per le studiose Meris Monti e Maria Giovanna Fadiga che hanno lavorato alla riscoperta del documento.

"E' una soddisfazione grandissima. Solo dopo che è arrivato questo riconoscimento - afferma Meris Monti, presidente Commissione Nazionale Unesco - mi sono resa conto della sua portata, cioè del fatto che adesso quel testo è veramente indicato come qualcosa che vale la pena leggere a qualsiasi latitudine e a qualsiasi longitudine". Il documento esposto può essere tranquillamente sfogliato dal pubblico. L'originale si trova in un caveau a Torino e si salvò miracolosamente da un incendio il secolo scorso, perché in prestito a uno studioso.

"I valori li conoscete meglio di me - dice Maria Giovanna Fadiga, filologa - perché sono i valori della storia fondante di San Marino. E lo studio va avanti, perché è interessante vedere quanto il testo contenuto corrisponda all'esterno, cioè al manoscritto. Sicuramente c'è un décalage notevole, di secoli: il racconto è molto precedente al testo stesso, quindi stiamo cercando di datarlo".

L'Università di San Marino ha curato grafica e allestimenti della mostra. "Il manoscritto - spiega Riccardo Varini, direttore del corso di laurea in Design Industriale - è una copia realizzata grazie alla collaborazione con Imago dell'originale del nono secolo". Oltre al fac simile, sono esposti anche "gli strumenti di lavoro dello scalpellino. Grazie alla famiglia di Aldo Volpini sono stati messi a disposizione, insieme agli strumenti che servivano allo scrivano per realizzare questi meravigliosi manoscritti che si conservano ancora oggi".

Nel servizio le interviste a Meris Monti (presidente Commissione Nazionale Unesco), Maria Giovanna Fadiga (filologa) e Riccardo Varini (direttore corso di laurea in Design industriale)