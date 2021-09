COLLANA SUMS La storia geologica di San Marino in pillole nella pubblicazione di Conrad Mularoni Presentato alla Cava dei Balestrieri, l'Atlante delle formazioni geologiche della Repubblica di San Marino”, edito da SUMS con il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura e al Territorio

Un progetto che nasce da alcune 'Pillole di geologia' pubblicate su Facebook nella primavera 2020, in pieno lockdown, da Conrad Mularoni: fotografie da lui realizzate - mettendo a frutto l'altra sua grande passione -, riguardanti aspetti particolari legati alla geologia e in generale alle scienze della Terra; scatti corredati da didascalie di tipo scientifico ma con i tratti dell'estrema chiarezza. Idea da subito piaciuta alla Sums tanto da sostenerne la pubblicazione. “Il nostro territorio, di soli 61 mq, - ricorda Mularoni - conta ben 11 formazioni geologiche, scrigno di una storia geologica articolata”. Oggi alla Cava dei Balestrieri la presentazione ufficiale dell'"Atlante delle Formazioni geologiche della Repubblica di San Marino": presenti, oltre a Mularoni, Marino Albani, Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso e Cristiano Guerra, Presidente dell'Ordine dei Geologi di San Marino.

Un'opera completa che oltre a contenere descrizioni dettagliate delle varie formazioni dal punto di vista litologico e morfologico, segnala una micro-cartina del territorio; annovera riferimenti idrografici; elenca le più significative grotte naturali, specie fossili, nonché la sismica del territorio.

[Banner_Google_ADS]



Materia specialistica complessa, affrontata però con taglio divulgativo proprio per essere accessibile ai più. E si avvera così il sogno nel cassetto di Mularoni: il volume verrà infatti distribuito in omaggio alle Scuole Superiori per essere adottato come compendio di scienze. In mattinata l'incontro con gli studenti proprio in avvio di anno scolastico.

Ieri in udienza il plauso dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini alla Sums da sempre attiva nell'offrire nuovi contributi di conoscenza del patrimonio culturale sammarinese, e l'apprezzamento all'autore “per questa ulteriore testimonianza di attaccamento al Paese”.

Nel video le interviste a Conrad Mularoni, geologo e Marino Albani, Presidente Sums.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: