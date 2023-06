La stupida guerra dei clown

Eccentrici Dadarò in "Operativi!"

La Commedia dell'Arte sin dalle origini ha sempre preso in giro duellanti e contendenti in amore e in guerra perché comunque a perdere sono sempre gli ultimi già sofferenti ma: “una risata vi seppellirà...!”. I campi di battaglia sono la piazza e la strada dove il popolo si riversa per sopravvivere e a volte per morire. Un tedesco, un americano e un italiano (come nelle barzellette potremmo aggiungere un russo e un coreano), in una storia vera senza tempo. Tre clown-soldati-reduci con il fucile... armati di badile e cazzuola arrivano per innalzare un monumento ai caduti di tutte le guerre contro la stupida oscenità dei conflitti, ma da 'veri uomini' ci ricadono: ricominciano a lottare facendo ridere la gente sulla “stupidità della stupidità” dimenticando la loro e la nostra libertà.