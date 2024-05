La Svizzera con Nemo vince l'edizione 2024 dell'Eurovsion Song Contest

Nemo, in rappresentanza della Svizzera ha trionfato all’’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone "The Code". Un'edizione contrassegnata dalle tante polemiche per la partecipazione della rappresentante israeliana Eden Golan e l’esclusione dalla finale del rappresentante dei Paesi Bassi Joost Klein.

Boom di voti aggiudicati dal telefoto ad Israele che ne ha ricevuti più di 300, zero voti invece dal pubblico al Regno Unito. Poco più di 100 voti all'Italia.

La serata era stata aperti dai gemelli Martin & Martinus, portabandiera della Svezia, paese ospitante, che hanno subito caricato il pubblico della Malmö Arena con la loro Unfogettable.

La sala stampa ha avuto un’accoglienza molto tiepida per Eden Golan mentre è esplosa di tricolori ed applausi durante l’esibizione di Angelina Mango: le delegazioni di tanti paesi hanno intonato tutte assieme le note de La Noia.

Balletti ed applausi anche per Zorra della spagnola Nebolusa, Zari con la greca Marina Satti e sui suoni tribali di Ladanavia, rappresentante dell’Armenia. Irlanda sul palco con Bambie Thug e la sua Doomsday Blue: alla vigilia della serata molte voci sostenevano che la cantante non si sarebbe esibita, mentre ha saputo incendiare l’arena con la sua esibizione dai tratti molto teatrali.

Accolta da un tripudio di applausi degli addetti ai lavori l’esibizione della Francia rappresentata sul palco da Slimane che ha cantato Mon amour.

Fortemente fischiato dal pubblico presente in sala alla Malmö Arena e dalla sala stampa, Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest quando ha lanciato i collegamenti con gli spokesperson dei paesi partecipanti. I 12 punti della giuria del Titano sono andati proprio alla vincente Svizzera e ad annunciarli è stata la giovanissima Kida, cantante sammarinese che ha partecipato in nome di San Marino alle ultime due edizioni di Una Voce per San Marino.

San Marino fuori dalla finale dopo i Megara erano stati eliminati dopo la semifinale di giovedì.