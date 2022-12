EVENTI EMILIA La "Targa Tenco" 2022 canta al Duse Simona Molinari con “Petali Tour” fa tappa al teatro della tradizione più amato dai bolognesi con un concerto di inediti ispirati al suo repertorio pop-jazz

SIMONA, aquilana nata a Napoli, dal conservatorio al pop-jazz in 6 album da interprete e cantautrice, MOLINARI è a San Remo con EGOCENTRICA e successivamente con il pezzo “Felicità” si aggiudica il DISCO D'ORO. Torna sul palco sanremese come ospite in coppia con la Vanoni. Quest'anno arriva la TARGA TENCO 2022. “Petali” è il titolo del sesto disco che da nome al tour fa tappa in teatro e nei club. Predilige il jazz americano e nel 2013 ha cantato al Blue Note di New York. Cinema con De Luigi e Veltroni, televisione in Rai, e con "La Repubblica delle Donne" di Chiambretti. Nel musical Jesus Christ Superstar interpreta Maria Maddalena. Il suo “teatri e dintorini” targato BMG discografica è il viaggio di ritorno musicale dopo 8 anni di meditazione artistica.

