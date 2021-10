COPRODUZIONI RAI La Taviani racconta la sua Sicilia Dalle Notti Veneziane al Festival di Salina “Cùntami”, il documento filmico sui nuovi cantastorie siciliani di Giovanna Taviani coprodotto da Rai Cinema, anche in sala

Giovanna Taviani della grande famiglia di cineasti italiani utilizza in scena il”cuntista e puparo”, maestro d'arte affabulatoria, Mimmo Cuticchio. Da Ulisse a Orlando ( più o meno furioso...) sul filo del Don Chisciotte in un viaggio personale della Taviani nella tradizione orale. Gli eroi di legno tra “i pesci muti” vengono dal mare e vanno verso Palermo (su un furgone rosso) a raccontare... fino all'incontro tra Quixote di Cervantes e Peppino Impastato mentre Sancho Panza è il narratore iracheno Yousif Latif. Durante la produzione, in 3 anni, Giovanna ha perso il padre Vittorio Taviani e la madre Carla, e raccontare storie fantastiche a figli e nipoti, è “l'unico modo di vincere la morte”. In fondo la tradizione popolare è un modo di gettare i rami al cielo con le radici ben fisse per terra, la terra di Sicilia.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: