SPETTACOLI ROMAGNA La techno minimale, cosmica, e musicale Jeff Mills padre della “minimal techno” di Detroit in tour al Pavaglione di Lugo per il Ravenna Festival porta il suo progetto HARVEST per la prima volta nel ravennate

Il raccolto è per sempre: Harvest. TOMORROW COMES (giunge per un domani), appunto. Il lavoro è il frutto del tempo in un progetto di MILLS-ALLEN che continua anche al Ravenna Festival nella formazione in evoluzione con tastierista afro-beat (J.P. Dary) e flautista di origine jazz (Rasheeda Ali). Improvvisazione in conversione musicale spontanea (ancestrale/naturale). La techno cosmica e minimale (flussi di coscienza) di Jeff Mills è considerata dolce perché attinta a piene mani dal jazz. TOMORROW COMES THE HARVEST esplora l'anima da dentro (è trascendente, secondo Mills) una creazione dagli strumentisti agli spettatori che ha bisogno di un pubblico che senta... per diffondersi come lo “Spiritual” afroamericano da cui deriva. L'artista di Detroit è profondamente influenzato dalla fantascienza (2001- Odissea nello spazio): dentro la sua METROPOLIS musicale.

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