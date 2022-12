BOLOGNA TEATRO "La Tempesta" di Serra all'Arena del Sole LA TEMPESTA di William Shakespeare tradotta, adattata e messa in scena, da Alessandro Serra della compagnia Teatropersona fino a domenica 4 dicembre all'Arena del Sole di Bologna

LA TEMPESTA è storia di potere ma nell'isola-palcoscenico la vera potenza è quello del teatro in quell'atto magico e insieme metafisico che è la recitazione. La realtà così smaccatamente simulata da essere vera se c'è un pubblico a GUARDARE (la radice greca di 'theatron' nel verbo 'theaomai'). Dal silenzio di scena si crea un rito come una preghiera laica che evoca il perdono (Prospero rinuncia alla vendetta evitando di usarla come arma contro gli altri s'innalza spiritualmente). Il teatro elisabettiano con Shakespeare realizza il sogno degli antichi greci: “fondere forma ed ebbrezza” - scrive Serra nelle note di regia.

