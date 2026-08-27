"La terra degli orsi" di Crowe

“La Vendetta Perfetta” esiste anche nel mondo della malavita albanese e messicana californiana. Gioco d'azzardo e resa dei conti tra il cartello della droga e il padrone (vecchio e stanco pronto a mollare...) di un locale notturno del riciclaggio di denaro sporco. La terra di nessuno ( “Bear Country” degli orsi, appunto) senza regole dove comanda chi aggredisce è la LOS ANGELES dei predatori (rapinatori, criminali spietati) pronti a spartirsi gli affari e il locale in vendita del protagonista. A volte, però, entrando nella tana dei lupi si incontra un vecchio grizzly malato e pericoloso pronto a colpire... Thriller, azione e crimine con una punta di ironia.







