PRIMA FILM RAI

"La terra degli orsi" di Crowe

LA VENDETTA PERFETTA (Bear Country) di Derrick Borte protagonista Russell Crowe coprodotto e distribuito dalla Rai tratto dal romanzo STRIP di Thomas Perry già presentato al Taormina Film Festival in prima visione al cinema

La Vendetta Perfetta” esiste anche nel mondo della malavita albanese e messicana californiana. Gioco d'azzardo e resa dei conti tra il cartello della droga e il padrone (vecchio e stanco pronto a mollare...) di un locale notturno del riciclaggio di denaro sporco. La terra di nessuno ( “Bear Country” degli orsi, appunto) senza regole dove comanda chi aggredisce è la LOS ANGELES dei predatori (rapinatori, criminali spietati) pronti a spartirsi gli affari e il locale in vendita del protagonista. A volte, però, entrando nella tana dei lupi si incontra un vecchio grizzly malato e pericoloso pronto a colpire... Thriller, azione e crimine con una punta di ironia.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy