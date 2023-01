INTORNO A NOI La "terra di mezzo" nel cuore del San Bartolo “Le Marche da amare”, intorno a noi, il Parco del San Bartolo visto da AMARCHE.IT in una camminata invernale tra Pesaro e Romagna da Focara al Castel di Mezzo verso Gabicce

Camminamenti invernali di amarche.it lungo il Parco del San Bartolo tra nebbia e sole effetto isola in un mare di bellezza come sul Monte a San Marino: sotto c'è il mare... Il parco naturale della Regione Marche è un'area protetta a picco sulle spiagge di un piccolo paradiso intorno a noi. Sentieri tra i boschi in camminamenti naturalistici ricchi di fauna costiera e flora speciale: fioritura di ginestre, cannucceti di Plinio, il pino d'Aleppo e il rarissimo lino marittimo che abita zone salmastre sferzate dai venti marini. 21 km di passaggi e paesaggi incontaminati a strapiombo sul litorale (la gente chiama la strada, “LA PANO” ). L'area di oltre 1500 ettari e protetta sin dal 1994. Gli amici del sito AMARCHE in collaborazione con la regione hanno fissato in immagini per noi “GLORIA” (lo Spettro di Bokeh), l'effetto ottico (autunnale e invernale) che proietta le ombre nella nebbia coronate dall'arcobaleno. Castel di Mezzo, invece, è la porta tra due territori regionali che si compenetrano da sempre. A 200 metri sul livello del mare verso Gradara e San Marino si vede la chiesetta antica e il Lavatoio. Firenzuola di Focara dei tanti presepi natalizi ci ricorda che Dante è passato dal cuore della foresta del Bartolo e ha dedicato al borgo medioevale un verso dell'Inferno.

