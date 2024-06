SERIE ANIMAZIONE TV La Terra è "Orbona" per la nuova Eva WondLa, la trilogia animata tratta dal bestseller di Tony DiTerlizzi, solo su Apple TV+

La Terra si può riscoprire in un nuovo viaggio fantastico che sveli il nostro pianeta, “the day after”, dopo la fine?. WondLa è un viaggio dall'oscurità del sottosuolo alla luce del mondo nuovo. Protagonista della trilogia è una ragazzina (guarda caso si chiama EVA!) ultima (e prima) degli umani cresciuta in un bunker. La nuova donna allevata da un robot Muthr (mamma) andrà alla ricerca dei sopravvissuti. Il nostro pianeta adesso si chiama ORBONA ed è pieno di 'animaloni' bizzarri (ad esempio un orso d'acqua paranormale con doti telepatiche e un dragone strano un tantino stranito...), ed altri esseri alieni colonizzatori. Besteel è invece il più grande cacciatore orboniano. Non manca la tecnologia avveniristica impersonata da un dispositivo mobile intelligente per tutti: Dynasty Corporation - sarà anche il nostro futuro coi telefonini?

