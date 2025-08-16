TV LIVE ·
16 ago 2025
"La Terrazza della Dolce Vita": questa sera il primo appuntamento con le interviste di Simona Ventura e Giovanni Terzi

La "Terrazza della Dolce Vita" arriva su San Marino Rtv: tutte le sere alle 21, a partire da questa sera e fino a giovedì 28 agosto, saranno trasmesse le 12 puntate realizzate in occasione dei salotti culturali en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini dal 30 luglio al 10 agosto.

Più di 50 protagonisti tra ospiti internazionali, attori, cantanti, scrittori e ancora politici e giornalisti si sono raccontati tra aneddoti, rivelazioni e storie personali durante le interviste esclusive.




