La Terrazza della Dolce Vita torna al Grand Hotel di Rimini: riflettori su rinascita, cultura e società

“Rinascere” è il tema portante dell’edizione 2024 de La Terrazza della Dolce Vita, la rassegna estiva ideata e condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che torna per il sesto anno consecutivo nella cornice elegante del Grand Hotel di Rimini, dal 30 luglio al 10 agosto.

Un calendario ricchissimo, tra incontri, interviste e spettacoli, con i volti più noti della cultura, dello sport, del giornalismo, della musica e della politica. La rassegna è promossa da APT Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, con la collaborazione di partner istituzionali e privati. Tra i media partner ufficiali anche San Marino RTV, che affiancherà l’iniziativa assieme ad ANSA e al settimanale Gente.

Si parte martedì 30 luglio con l’inaugurazione della mostra “Alberto Sordi, maschera di un Vitellone”, con la partecipazione di Stefania Sandrelli ed Enrico Vanzina. La mostra sarà visitabile fino al 28 agosto all’interno del Grand Hotel.

Durante le due settimane, sul palco della Terrazza saliranno figure come Mara Venier, Chiara Francini, Ivan Cattaneo, Gianni Morandi, Gianluigi Nuzzi, Matteo Bassetti, Giovanni Veronesi, il direttore della Rai Roberto Sergio, e molti altri. Non mancheranno riflessioni su temi sociali, disabilità, diritti e attualità, con testimonianze toccanti come quelle di Paola Di Caro e Giovanni Galli, genitori segnati da tragici lutti stradali.

Ogni serata sarà impreziosita da momenti di spettacolo e danza, grazie alla presenza dei ballerini Giada Lini, Pasquale La Rocca e Graziano Di Prima, noti per il successo a “Ballando con le Stelle”.

Spazio anche alla letteratura, alla satira con Federico Palmaroli (creatore de Le più belle frasi di Osho), alla musica con i Jalisse, Eliza G, e all’impegno civile con rappresentanti della comunità di San Patrignano.

Oltre agli appuntamenti serali, ogni mattina dalle 10:00 alle 11:00 saranno proposte lezioni di ballo aperte al pubblico, su prenotazione.

Un’edizione che celebra la forza della rinascita attraverso le storie e i volti di chi, con coraggio e creatività, continua a raccontare e costruire il nostro tempo.