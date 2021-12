UDIENZA REGGENZIALE SUMS La tesi di laurea "dantesca" del Franciosi dai Reggenti Presentata alla Reggenza la pubblicazione sulla tesi di laurea di PIETRO FRANCIOSI dedicata a “Fra' Giovanni da Serravalle e la Divina Commedia” a cura di Elisabetta Righi Iwaneiko per i tipi della SUMS

Introdotti davanti alla Suprema Magistratura dello Stato dal Segretario per l'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, in udienza ufficiale, i vertici della Società Unione Mutuo Soccorso con la curatrice della pubblicazione su GIOVANNI DA SERRAVALLE edita dalla SUMS e proposta come strenna natalizia. Un contributo originale al 700esimo dantesco e alle celebrazioni sammarinesi con l'inedito di laurea di Pietro Franciosi. Uomo politico di pensiero e azione Franciosi fu anche studioso e ricercatore di livello. Nel suo studio sulla traduzione latina e i commenti originali alla Divina Commedia dimostra l'attaccamento alla nostra storia da parte dei Padri della Patria nei secoli. Il lavoro della Righi Iwaneiko mette in luce la poliedricità del Franciosi già Presidente della SUMS. I Capitani Reggenti hanno posto l'accento “sull'impegno sociale e la dedizione” al bene comune rivolto ai cittadini anche sotto l'aspetto culturale. I Capi di Stato hanno inoltre concluso raccomandando ai giovani l'interesse per “il legame vivo con il passato”.

