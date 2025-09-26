La "Tigre" di Gucci è Barbara-Demi Moore

Nuova veste per Gucci dal designer DEMNA creativo georgiano il LOOK BOOK apre all'ironia elegantemente cinematografica dopo i classici all'italiana di Casa Gucci. THE TIGER è il corto di Gucci by Demna che rappresenta una dirompente novità per l'intero mondo della moda non solo italiana che fa scuola da subito. La firma del film breve è del Premio Oscar SPIKE JONSE con la regista Halina Reijn hanno debuttato alla Fashion milanese del 23 settembre con gli outfit della collezione primavera-estate 2026. LA FAMIGLIA è l'ispirazione della collezione, appunto, ed è parte della sceneggiatura ambientata nella residenza famigliare per una serata perfetta protagonista una (grande) donna. La tigre è BARBARA (Capo Internazionale e Presidente californiana) al centro della storia ed è interpretata da DEMI MOORE: arte e moda di una famiglia allargata.









