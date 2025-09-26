TV LIVE ·
La "Tigre" di Gucci è Barbara-Demi Moore

DEMNA direttore creativo con GUCCI per un inizio cinematografico in THE TIGER alla Milano Fashion Week

di Francesco Zingrillo
26 set 2025

Nuova veste per Gucci dal designer DEMNA creativo georgiano il LOOK BOOK apre all'ironia elegantemente cinematografica dopo i classici all'italiana di Casa Gucci. THE TIGER è il corto di Gucci by Demna che rappresenta una dirompente novità per l'intero mondo della moda non solo italiana che fa scuola da subito. La firma del film breve è del Premio Oscar SPIKE JONSE con la regista Halina Reijn hanno debuttato alla Fashion milanese del 23 settembre con gli outfit della collezione primavera-estate 2026. LA FAMIGLIA è l'ispirazione della collezione, appunto, ed è parte della sceneggiatura ambientata nella residenza famigliare per una serata perfetta protagonista una (grande) donna. La tigre è BARBARA (Capo Internazionale e Presidente californiana) al centro della storia ed è interpretata da DEMI MOORE: arte e moda di una famiglia allargata.




