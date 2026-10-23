#ROFF21 La tragica morte di Giulia Cecchettin diventa un film: "Se domani non torno" Presentato alla Festa del Cinema e diretto da Paola Randi. Filippo Timi è Gino Cecchettin

Alla Festa del Cinema di Roma presentato "Se domani non torno": il 18 novembre 2023, dopo giorni di scomparsa, fu ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, 22 anni, vittima di femminicidio da parte dell'ex fidanzato. Tre anni dopo, quella tragica storica, che scosse profondamente la coscienza della società civile, è diventata un film, che uscirà nelle sale il 5 novembre. Diretto da Paola Randi e interpretato da Filippo Timi nel ruolo di Gino Cecchettin, padre di Giulia.

Nel video le interviste a Filippo Timi, attore, e a Paola Randi, regista



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