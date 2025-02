PRIMA FILM RSM La 'TRANSizione' del boss “Emilia Pérez” film vincitore a Cannes e ai Golden Globe candidato agli Oscar è la pellicola in prima visione di San Marino Cinema al Concordia

Film-canzone concepito in francese, cantato in spagnolo, recitato in inglese, ambientato in Messico: è una storia trans malavitosa. Un musical tratto dal romanzo di Boris Razon in cui un boss della droga, Manitas, ricomincia dalla transizione a donna, Emilia. Senza redenzione come una soap violenta cantata e ballata, ambigua e duale: tragica.

