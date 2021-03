La Traviata - Segui la diretta dal Teatro Galli dalle 20.00

In diretta tv alle 20.00 il Concerto per la Vita. Da nove anni i Rotary Club del territorio e tanti altri club services si adoperano per raccogliere fondi da destinare alla ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative, Quest’anno i fondi saranno destinati al team della dott.ssa Vincenza Colonna, dell’Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli. Sul palco il grande spettacolo della Traviata da camera, melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave e musica di Giuseppe Verdi. Le trascrizioni musicali, il testo e la voce narrante a cura del direttore Noris Borgogelli. Violetta Valery sarà il soprano Giorgia Paci, Alfredo Germont sarà il tenore Vassily Solodkyy, mentre Giorgio Germont il baritono Luca Grassi. Intorno a loro l’orchestra da camera Rimini Classica.







Prologo del Concerto per la Vita è stato l’incontro online fra la ricercatrice Elena Cattaneo e 500 studenti delle quarte e quinte superiori dei licei riminesi sul tema ‘Le cellule staminali per capire e curare i nostri tessuti’. La serata si avvierà online alle 19.00 tramite il link www.riminiclassica.it con la parte dedicata all’aggiornamento sui risultati della ricerca scientifica e l’intervento della Senatrice Elena Cattaneo e delle autorità. Dalle 20.00, sempre online e anche in diretta televisiva sui canali di RTV San Marino (digitale terrestre ch. 73, piattaforma satellitare di SKY ch. 520 e TvSat ch. 93) si avvierà il concerto, presentato da Patrizia Deitos. Proprio il pubblico, sensibilizzato dall’hashtag #ricaricalaricerca, potrà contribuire donando in diretta una somma a piacimento secondo le indicazioni che nella serata saranno comunicate.

La raccolta fondi è stata denominata #RicaricalaRicerca e sono previsti quattro canali:

Bonifico al conto corrente intestato Rimini Classica avente iban IT69G0899524207000090009055 causale "Liberalita' per Concerto per la Vita"

Invio di denaro tramite Paypal all'account riminiclassica@gmail.com con messaggio "Liberalita' per Concerto per la Vita"

Sul sito Liveticket tramite carta di credito o paypal all'indirizzo https://www.liveticket.it/concertoperlavita

Presso i punti vendita Liveticket di Rimini Eni Station in Via Marecchiese 284 o Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci 69 anche per contanti.