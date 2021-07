La tutela dei patrimoni, incontro con Schmidt alla cava dei Balestrieri Per il direttore degli Uffizi occasione per motivare la proposta della "tassa sul panino"

Nel tardo pomeriggio, alla Cava dei Balestrieri, conferenza incentrata proprio sulla conservazione e la tutela dei patrimoni artistici, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini. Nell'occasione il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt ha portato la sua visione, anche manageriale, legata alla cultura e all'importanza della tutela dei patrimoni. Un'occasione di confronto e di dialogo con uno dei fari del mondo della cultura, storico ed esperto dell'arte di fama internazionale. Un'occasione per lui per motivare la famosa proposta della "tassa sul panino", ossia l'introduzione di una tassazione aggiuntiva per i locali di street food, "perché mangiando si sporca. Noi lo vediamo agli Uffizi almeno due volte al giorno, olio e ketchup non fanno bene alla pietra serena".

