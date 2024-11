ANNIVERSARIO RAI La tv che non c'è più, però... Rai Cultura celebra i 35 anni di FUORI ORARIO il programma “cult” di RaiTre ideato da Enrico Ghezzi fatto di “cose (mai) viste” prima in tv

Sopravvive a se stessa la mitica Terza Rete di Angelo Guglielmi nata da una scommessa culturale anni 80, che ha fatto della sperimentazione televisiva e cinematografica una linea editoriale vincente, anniversario celebrato su Rai Cultura, Rai 5 e anche da Rai Play questo novembre. FUORI ORARIO non aveva orario: un luogo notturno con l'ossessione per il cinema direttamente dalla testa e dalla voce (spesso fuori sic...) di Enrico Ghezzi, appunto. Un programma speciale di inediti e 'ritrovamenti' con “un ritardo programmatico sin dal titolo” - secondo l'autore. Nascosto e segreto nella notte tanto da rimanerci! per 35 anni nel cuore. Un intimo privato invasivo nel servizio pubblico dilagante. Commedia tv dell'Arte...

