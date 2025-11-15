EVENTI EMILIA

La "Vela Celeste" monumento di Scampia

LA DIASPORA DELLE VELE, il docu-film su Scampia di Cristina Comencini, alle VISIONI ITALlANE del Modernissimo di Bologna presente la regista e co-autrice dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma

Una DIASPORA che prevede la speranza del ritorno alle VELE nuove (dopo il crollo di un anno fa con 3 morti e12 feriti) - e il conseguente sgombero-evacuazione di oltre 2000 abitanti da Scampia vecchia. L'attesa di un nuovo inizio al di là delle aspettative contingenti: l'architettura deve tener conto dell'umano nel piano di rigenerazione (rimarrà la VELA CELESTE a testimonianza, e il racconto di una storia d'amore nata (LA BALLERINA del finale).

