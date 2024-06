La vendetta dei cartoni geniali

"Wallace and Gromit - Vengeance Most Fowl"

La vendetta meditata e definitiva della maggior parte del pollame-pinguino (Vengeance Most Fowl): tornano più cattivi di prima (con il nano intelligente e stavolta malvagio) i protagonisti di WALLACE e GROMIT nella classica plastilina animata ideata da Nick Park. Una pellicola di oltre 70 minuti per la Aardmam Animation con la BBC che vedremo su Netflix entro il 2024 a un decennio dal successo planetario da Oscar, tradotto in tutte le lingue, di LA MALEDIZIONE DEL CONIGLIO MANNARO. WALLACE l'inventore genialoide e il suo strano cane bianco GROMIT al centro della avventura sui volatili domestici più comuni a noi più vicini e più insidiosi di sempre pronti a combattere... Sono passati 35 anni dalla prima storia (A GRAND DAY OUT) nel corto realizzato in stop-motion con pupazzetti (duttili e malleabili) fatti a mano, che più artistici di così si muore. Nick Park pensava da anni ai nani da giardino cattivissimi... Torna il famoso pinguino antagonista travestito da pollo coinvolto in tutto e per tutto dalle vicende da giardino dei nanetti famelici: FEATHERS (piume?).