La vendetta del perdono nel teatro del sacro

Vince sempre la vendetta tra noi? La compagnia Controcanto ne racconta il contraltare a mezzo del perdono in scrittura collettiva vincendo il Premio Teatri del Sacro. 70 volte 7 abbracciare l'altro per uccidere la vendetta. Perdonare significa dare per senza chiedere nulla mentre la rivalsa e il contrappasso sembrano essere vincenti nella risoluzione dei conflitti per chi ha subito torti, altri torti non vengano: male al male. Eppure quando un rapporto si frantuma dalle crepe, dentro alle ferite, passa la luce. Nella possibilità di un incontro (vero) nel reale c'è la certezza della speranza: il perdono.

