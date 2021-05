SPETTACOLI EMILIA La vendetta del perdono nel teatro del sacro “Settanta volte sette” del Controcanto Collettivo stasera al Piccolo Teatro in Piazza di Sant'Ilario nel reggiano la rappresentazione del sacro nelle relazioni umane

Vince sempre la vendetta tra noi? La compagnia Controcanto ne racconta il contraltare a mezzo del perdono in scrittura collettiva vincendo il Premio Teatri del Sacro. 70 volte 7 abbracciare l'altro per uccidere la vendetta. Perdonare significa dare per senza chiedere nulla mentre la rivalsa e il contrappasso sembrano essere vincenti nella risoluzione dei conflitti per chi ha subito torti, altri torti non vengano: male al male. Eppure quando un rapporto si frantuma dalle crepe, dentro alle ferite, passa la luce. Nella possibilità di un incontro (vero) nel reale c'è la certezza della speranza: il perdono.

fz

