MEETING 2020 La versione "BLENDED" di presidente e direttore Fondazione Ieri la presentazione al Palacongressi di Rimini della SPECIAL EDITION, Meeting 2020, che si terrà dal 18 al 23 agosto tra virtuale e reale. Ne parliamo con la nuova dirigenza della Fondazione per l'Amicizia tra i Popoli

Conferme, ospiti e inviti di personalità della vita politica europea, italiana e regionale, nei dibattiti, sono già previsti dal programma pubblicato sul nuovo sito meetingrimini.org appositamente creato per l'occasione: David Sassoli e Paolo Gentiloni per lo spazio Europa; istituzioni e regioni con Roberto Speranza e Gualtieri oltre ai presidenti Bonaccini, Fedriga, Zaia, Fugatti, Jole Santelli e Giovanni Toti. L'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà ha invitato al dibattito, Boschi, Delrio, Di Maio, Lupi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini con Tajani.



Interviste con Bernard Scholz Presidente Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani Direttore Meeting per l'Amicizia fra i Popoli



