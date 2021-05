La "versione" di Oleg in Romagna

LA FURIA FILM è una agguerrita realtà produttiva cinematografica tutta nostra che ha ambientato le location di OLEG tra Cesena e Forlì (Sorrivoli, Monte Colombo e Predappio) con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission e progetto Romagna Terra del BuonVivere. 19 minuti in un film breve che raccontano L'ESTASI di un pittore fuggito dalla debacle (artistica e umana) personale dopo una controversa mostra cerca l'ispirazione... Il suo gallerista KLAUS sfrutta il momento vendendo fino all'ultima le sue opere 'maledette'. Finiti i quadri cerca OLEG a tutti i costi inseguendo un'idea (pubblicità utile per far altri soldi) e lo ritrova svuotato di tutto: una tavolozza senza colori su una tela intonsa... L'agente trasforma la casa-rifugio dell'artista in un museo di un pazzo e il banale bianco sporco che imbratta le tele attira morbosamente il pubblico pagante...









fz