CORTO D'AUTORE La "versione" di Oleg in Romagna Corto d'autore realizzato in Romagna in prima visione da oggi al Tiberio d'essai riminese “L'ESTASI DI OLEG” di Francesco Selvi con Riccardo Trentadue

LA FURIA FILM è una agguerrita realtà produttiva cinematografica tutta nostra che ha ambientato le location di OLEG tra Cesena e Forlì (Sorrivoli, Monte Colombo e Predappio) con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission e progetto Romagna Terra del BuonVivere. 19 minuti in un film breve che raccontano L'ESTASI di un pittore fuggito dalla debacle (artistica e umana) personale dopo una controversa mostra cerca l'ispirazione... Il suo gallerista KLAUS sfrutta il momento vendendo fino all'ultima le sue opere 'maledette'. Finiti i quadri cerca OLEG a tutti i costi inseguendo un'idea (pubblicità utile per far altri soldi) e lo ritrova svuotato di tutto: una tavolozza senza colori su una tela intonsa... L'agente trasforma la casa-rifugio dell'artista in un museo di un pazzo e il banale bianco sporco che imbratta le tele attira morbosamente il pubblico pagante...





