La visione e il messaggio di Danilo Dolci arrivano a San Marino. Incontro al COMITES

La mafia toglieva il lavoro, toglieva il pane, e così anche la libertà, alle persone. E Danilo Dolci cercava di restituirgliela, e di dare anche qualcosa di più. Riusciva a tirar fuori dagli altri il meglio di loro stessi, attraverso la maieutica reciproca, e combatteva per i diritti umani, per la pace, per l'uguaglianza sociale. Lo ha fatto per una vita, e dalla sua morte ha passato il testimone alla figlia Daniela, che porta avanti le sue battaglie, anche a San Marino.

"San Marino è un luogo ideale proprio perché ha una storia centenaria per i diritti umani, per il senso umanistico nel vero senso della parola, e allora è importante poter agganciare di nuovo questi rapporti", ha sottolineato la figlia Daniela.

L'edificio che ospita il Borgo creato da Danilo Dolci nel 1968, in Sicilia, fu brutalmente vandalizzato, e adesso, la figlia Daniela sta cercando di renderlo di nuovo fruibile, per dare spazio ai giovani che vogliono incontrarsi e trovare alternative alla società di oggi.

L'incontro al COMITES di San Marino è stato un momento di confronto con la cittadinanza e l'occasione per presentare il progetto di ristrutturazione del Borgo, centro di arte e formazione costruito dal sociologo e poeta, che lo utilizzò per decenni fino alla sua morte.

"Tutti valori che noi del COMITES riteniamo essenziali. Il legame poi di Danilo Dolci con San Marino è profondo, perché nel lontano 1987 organizzò il primo laboratorio maieutico nell'ambito dell'educazione della cultura sammarinese", le parole del presidente del COMITES Alessandro Amadei.











