EVENTI CIRCONDARIO La vita a pugni nudi di Stecca A LUCI SPENTE di Mattia Epifani sul campione della boxe Loris Stecca dopo il BIOGRAFILM di Bologna in prima visione al Fulgor di Rimini

La vita di Loris è da sempre una lotta sul ring e nell'esistenza difficile pienamente vissuta. Stecca, adesso, a luci della ribalta spente, può affrontare tutti senza tanti rimpianti con la foga è l'orgoglio che contraddistinguono lui e la sua famiglia riminese. Il docu-film interamente realizzato a Rimini gli fa giustizia anche dopo le cadute e i ko. Loris Stecca ha 65 anni e dopo aver pagato il suo conto fino in fondo con la società vuole ricominciare dalla palestra per la sopravvivenza con la figlia. Un'altra chance che un campione vuole dalla vita per la sua straordinaria storia sportiva e umana piena di pugni dati e ricevuti. Una vita di box, violenta in tutto, con i suoi a volte goffi tentativi di redenzione sempre genuini, però. Un carico di lotta potente sulle gambe...



