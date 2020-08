La vita di Cesare Maltoni, Tour in 'Bo', 2020

Il documentario su CESARE MALTONI per la regia e sceneggiatura di Michele Mellara e Alessandro Rossi coprodotto dalla Rai con Mammut Film, negli ultimi 2 anni ha raccolto consensi e partecipazioni internazionali, che lo hanno portato al TOUR 2020 in tutta l'Emilia Romagna. Racconta della bella figura molto amato dai collaboratori e dalla gente di Bologna, uomo di scienza con una profonda umanità. Ricercatore e pioniere della chimica con risvolti sulle malattie ha precorso i tempi e salvato vite. Fondò e diresse un team sperimentale di persone capaci che indagarono per decenni sui residui industriali dannosi alla salute soprattutto di famiglie e bambini. Studiosi e clinici produssero dati e documentazione utili alla ricerca internazionale sugli inquinanti e la tossicità del suolo. I lavori e le esperienze sul campo fecero di MALTONI un luminare di livello mondiale. Noto alle persone per il suo coraggio e il profondo amore per il suo lavoro lo considerava una missione per sé e gli altri intorno a lui.

