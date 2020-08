DOCUFILM EMILIA ROMAGNA CREATIVA La vita di Cesare Maltoni, Tour in 'Bo', 2020 Nell'ambito della rassegna itinerante ultima tappa bolognese al Parco dell'Arcoveggio, stasera alle 21, “VIVERE, CHE RISCHIO” storia di un pioniere della ricerca medica contro il cancro

Il documentario su CESARE MALTONI per la regia e sceneggiatura di Michele Mellara e Alessandro Rossi coprodotto dalla Rai con Mammut Film, negli ultimi 2 anni ha raccolto consensi e partecipazioni internazionali, che lo hanno portato al TOUR 2020 in tutta l'Emilia Romagna. Racconta della bella figura molto amato dai collaboratori e dalla gente di Bologna, uomo di scienza con una profonda umanità. Ricercatore e pioniere della chimica con risvolti sulle malattie ha precorso i tempi e salvato vite. Fondò e diresse un team sperimentale di persone capaci che indagarono per decenni sui residui industriali dannosi alla salute soprattutto di famiglie e bambini. Studiosi e clinici produssero dati e documentazione utili alla ricerca internazionale sugli inquinanti e la tossicità del suolo. I lavori e le esperienze sul campo fecero di MALTONI un luminare di livello mondiale. Noto alle persone per il suo coraggio e il profondo amore per il suo lavoro lo considerava una missione per sé e gli altri intorno a lui.

