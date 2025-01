INTORNO A NOI La vita è donna “QUELLLE RAGAZZE RIBELLI: storie di coraggio” del Teatro Due Mondi di Faenza per i giovani nelle scuole in tutta la Romagna

Donne contro. Persone in ribellione che rompono schemi e convenzioni sociali, e sottoculturali: attrici coraggiose. Storie di donne e ragazze mai al 'femminile' perché il moto di rivolta è libertà (prevede una sproporzione di umanità) per tutti gli uomini: la vita è donna (diritto alla felicità) la morte no.

