'La vita oltre la paura', la prima presentazione del libro di Sergio Barducci: "Un finale pieno d'amore"

Al Teatro Titano la prima presentazione del nuovo libro di Sergio Barducci: "La vita oltre la paura. L'incredibile storia di una sopravvissuta al naufragio dell'Andrea Doria".

"È una storia vera - racconta l'autore - di questa signora, Anna Rosti, che ha avuto la fortuna di poter raccontare la sua storia e io di raccoglierla, ovviamente arricchendola con una serie di particolari. L'emozione è stata forte perché poi l'epilogo, e lo vedrete leggendo il libro è anche un altro gesto d'amore molto forte".

"È una storia individuale che diventa collettiva - continua Barducci - perché è la storia di alcune generazioni dei nostri avi che sono emigrati in cerca di miglior fortuna. Molti sono andati negli Stati Uniti, molti in altre parti del mondo. In mezzo c'è la tragedia dell'affondamento della Andrea Doria. La signora Rosti che era a bordo è una dei sopravvissuti a un incidente che fatto più di 52 vittime".



Nel video l'intervista a Sergio Barducci, scrittore e giornalista

