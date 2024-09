LIBRI “La vita oltre la paura”: presentazione sammarinese del nuovo libro di Sergio Barducci Racconta la storia di Anna Rosti, una sammarinese che sopravvisse nel 1956 al naufragio dell'Andrea Doria

In tanti ieri sera al Teatro Titano, a San Marino Città, per la presentazione dell'ultimo libro, del giornalista-scrittore, Sergio Barducci, per tanti alla San Marino Rtv. “La vita oltre la paura” - questo il titolo – racconta la storia di Anna Rosti, una sammarinese che sopravvisse nel 1956 al naufragio dell'Andrea Doria, mentre era diretta negli Stati Uniti, per raggiungere il marito. Durante la presentazione, a cura della giornalista Debora Grossi, anche la lettura, di alcuni brani del libro, con Alessandro Pilloni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: