La vita ti passa a spot e flash

C'è tanto dello slang scozzese nel titolo che riassume un mondo tossico di “cosiddetti amici” sempre pronti a farsi... il mondo. TRAINSPOTTING (la vita che passa loro davanti a spot e flash come i finestrini del treno in corsa) in una stazione morta dove 'corre' ciò che non c'è grazie alle droghe: tracce sulle vene. Una Scozia disastrata e in lenta decomposizione come il futuro, (che rifiutano!), dei giovani protagonisti. Quelli che tanto... scelgono di non scegliere: invece di qualcuno optano per qualcosa: l'eroina contro, tutto. Opzione senza ragioni. Antagonisti delle passate generazioni. “Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'ero?!” - dice Mark Renton, interpretato da Ewan McGregor. Finirai comunque in un ospizio grazie agli stronzetti che hai figliato...







