VIDEOCLIP D'AUTORE La voce dei Portishead per immagini Un'opera visiva in musica celebra il ritorno da solista della britannica Beth Gibbons con un singolo in anteprima che anticipa il disco LIVES OUTGROWN

Gibbons era la voce dei mitici PORTISHEAD e la voce rimane. Immersa in un delirio poetico d'immagini nel videoclip FLOATING ON A MOMENT ispirato alla prima traccia del primo LP da solista LIVES OUTRGROWN (una riflessione sulla mortalità non solo del corpo). Un ritorno artistico insperato, debordante e anche visivo, che spezza un silenzio durato 15 anni con poche apparizioni in featuring e live. Un talento vocale immenso sposato al video del performer americano Tony Oursler. Lei non ha etichetta nel senso del genere musicale è unica e irripetibile anche nel proporsi al grande pubblico attraverso il web in una alluvione allucinogena del presente da ascoltare con gli occhi. Un'estetica di contrasto (rispetto alla voce) ispirata alla realtà aumentata (in gift abbastanza kitsch) e all'AI sperimentale.

