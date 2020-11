MARE RAI La voce del "mare vivo" in tv “LA VOCE DEL MARE” il docu-film testimonianza sul tempo del coronavirus realizzato in primavera dalla onlus MAREVIVO vince l'Italia in The World Festival in questi giorni su RAI CINEMA CHANNEL

Con il silenzio delle attività intorno ai nostri mari le profondità delle acqua parlano... i suoni della natura raccontano il lockdown in un sottofondo di rumori e vita che sembrano parole in lingue sconosciute. Divisione Sub Marevivo, Carabinieri, Guardia Costiera e Polizia con i nuclei subacquei, hanno supportato il lavoro di documentazione e riprese del film scandagliando i mari tutt'intorno a noi da Venezia lungo l'Adriatico a Spezia, Tirreno e Isole.

Quali cambiamenti anche in positivo sono avvenuti durante il lungo blocco e il silenzio incolpevole dell'ecosistema marino dovuto alla chiusura delle cosiddette “attività antropiche” che hanno liberato... fauna e flora nascoste. Vita rigogliosa e suoni mai sentiti prima in un documento filmato che la RAI propone e promuove sostenendo interventi efficaci per migliorare con questa esperienza i problemi del “mare nostrum”.

