La voce delle donne contro il colonialismo

“CESÁRIA ÉVORA : la diva dai piedi scalzi” il documento speciale di Ana Maria Fonseca che commemora i 30 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Portogallo al Concordia per SAN MARINO CINEMA, ingresso gratuito, ore 18.30

13 gen 2026
“CESÁRIA ÉVORA : la diva dai piedi scalzi”
“CESÁRIA ÉVORA : la diva dai piedi scalzi”

La diva semplice di Capo Verde divenuta una star internazionale della musica popolare lusofona (in lingua portoghese) sullo spirito della morna (tra blues e fado). La grande cantante che si esibiva a piedi nudi per protesta sulla sua amata terra isolana. La capitale MINDELO è femmina come la cantante e le operaie che hanno lottato nelle fabbriche di sardine per liberare le isole dal colonialismo. CAPO VERDE è un piccolo paese - nel canto politico di Cesària - “terra povera piena d'amore: una stella in cielo che non brilla più”.




