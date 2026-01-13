La voce delle donne contro il colonialismo

“CESÁRIA ÉVORA : la diva dai piedi scalzi”

La diva semplice di Capo Verde divenuta una star internazionale della musica popolare lusofona (in lingua portoghese) sullo spirito della morna (tra blues e fado). La grande cantante che si esibiva a piedi nudi per protesta sulla sua amata terra isolana. La capitale MINDELO è femmina come la cantante e le operaie che hanno lottato nelle fabbriche di sardine per liberare le isole dal colonialismo. CAPO VERDE è un piccolo paese - nel canto politico di Cesària - “terra povera piena d'amore: una stella in cielo che non brilla più”.







