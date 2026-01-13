CELEBRAZIONI RSM La voce delle donne contro il colonialismo “CESÁRIA ÉVORA : la diva dai piedi scalzi” il documento speciale di Ana Maria Fonseca che commemora i 30 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Portogallo al Concordia per SAN MARINO CINEMA, ingresso gratuito, ore 18.30

La diva semplice di Capo Verde divenuta una star internazionale della musica popolare lusofona (in lingua portoghese) sullo spirito della morna (tra blues e fado). La grande cantante che si esibiva a piedi nudi per protesta sulla sua amata terra isolana. La capitale MINDELO è femmina come la cantante e le operaie che hanno lottato nelle fabbriche di sardine per liberare le isole dal colonialismo. CAPO VERDE è un piccolo paese - nel canto politico di Cesària - “terra povera piena d'amore: una stella in cielo che non brilla più”.

