La voce di Buster Keaton cento anni dopo il muto

Il linguaggio musicale e cinematografico si integrano a distanza di un secolo dal vivo grazie alle improvvisazioni sulle immagini di scene stupefacenti che conservano inalterate la stessa ironia amara di KEATON. Lui è un proiezionista del cinematografo nascente lettore di gialli aspirante detective. Un rivale in amore lo accusa ingiustamente e il padre di lei lo caccia. Si addormenta in cabina ed entra nel film diventando SHERLOCK JR (siamo nei primi anni Venti e il cinema è muto!). Un gioco inventivo sorprendente di un genio della commedia filmica. BUSTER KEATON è patrimonio unico della coscienza universale creativa al di là e oltre l'arte.







