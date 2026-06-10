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La voce di Buster Keaton cento anni dopo il muto

SHERLOCK JR. (1924) di Buster Keaton capolavoro del cinema muto americano sonorizzato live dal Collettivo Soundtracks 2025 guidato dal maestro Enrico Gabrielli al TERRENI FERTILI FESTIVAL di Reggio Emilia (Gualtieri-Teatro Sociale)

di Francesco Zingrillo
10 giu 2026

Il linguaggio musicale e cinematografico si integrano a distanza di un secolo dal vivo grazie alle improvvisazioni sulle immagini di scene stupefacenti che conservano inalterate la stessa ironia amara di KEATON. Lui è un proiezionista del cinematografo nascente lettore di gialli aspirante detective. Un rivale in amore lo accusa ingiustamente e il padre di lei lo caccia. Si addormenta in cabina ed entra nel film diventando SHERLOCK JR (siamo nei primi anni Venti e il cinema è muto!). Un gioco inventivo sorprendente di un genio della commedia filmica. BUSTER KEATON è patrimonio unico della coscienza universale creativa al di là e oltre l'arte.




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