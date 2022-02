WEEKEND CINEMATOGRAFICO RSM La voglia di morire tratta da Ozon-Bernheim È ANDATO TUTTO BENE il film di François Ozon sul delicato tema dell'eutanasia in una commedia francese per il fine settimana di Sant'Agata a San Marino Cinema

Intanto ciò che accade al vecchio André padre di 2 figlie non è una vicenda di fine vita ma voglia di morire... Papà dopo estenuati cure e un risveglio difficile tende a migliorare ma chiede coscientemente alla figlia prediletta, Emmanuèlle, di aiutarlo a porre fine alla sua esistenza. Lei stessa piomba in una crisi di affetti ed esistenziale mai provata prima nonostante la presenza della sorella. Lasciar morire, far morire, uccidersi o suicidarsi, lasciarsi andare: leggerezze e colpe non senza ironia. Il malato, da padre egoista e senza amore, manco concepisce l'idea di infliggere dolore e una condanna alle figlie: disbrigare una pratica non permessa per 'cessare' il genitore in una Francia laicissima ma ancora sprovvista di una vera legge (discussa e controversa che spacca la gente quanto in Italia) portare alla morte non è certo semplice e fa quasi pensare a una prassi consuetudinaria possibile con un aiutino... La storia è tratta dal libro in parte autobiografico sul tumore vissuto fino in fondo dalla sceneggiatrice di Ozon, Emmanuèlle Bernheim, dove affronta l'eutanasia dovuta al cancro che la colpì nel 2017 portandola a una lenta morte.

