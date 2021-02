PRIMA FILM WEB "La volpe" è il movie che visse 3 volte Nuova vita per la pellicola d'interesse culturale nazionale “LA VOLPE A TRE ZAMPE” di Sandro Dionisio pluripremiato ai festival internazionali sin dal 2003 dopo la prima napoletana solo oggi gratuitamente su Mymovies.it

"LA VOLPE A TRE ZAMPE" oltre ad essere un libro di Francesco Costa in 17 anni è stato anche un documentario sulla produzione cinematografica e un nuovo book tratto dal film. Una pellicola che visse due volte... (programmata su Raiuno grazie a Claudio Gubitosi e al Napoli Film Festival poi acquisita dal Ministero dei Beni Culturali) si appresta ora a vivere una terza primavera sul web in attesa della distribuzione post pandemica. Una storia napoletana anni 50 che dal campo sfollati di Fuorigrotta porta un bambino (Vittorio di 10 anni) incantato del cinema americano (che divora alla sala Bolivar) a innamorarsi perdutamente di Susan Hayward icona cinematografica hollywoodiana per la rinascita partenopea dopo il piano Marshall. Il regista Sandro Dionisio parla di “resilienza” della sua opera. “Resistere per arrivare al pubblico naturale” in multisala e anche oltreoceano nella agognata America che da sempre accoglie il neorealismo napoletano.

