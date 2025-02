SPETTACOLI La Z di Zorro è quella di uno zanni della Commedia ZORRO anni 2000 dal dittico sui supereroi moderni di Latella-Bellini prodotto dal Piccolo al Teatro Grassi di Milano

Zeta, ultima lettera dell'alfabeto comune a tutti: Zorro diventa lo Zanni del XXI secolo: un povero, un poliziotto, un muto e un cavallo; in scena anche un cactus parlante semovente che diventa un carciofo... Sul palcoscenico aleggiano i SEGNI che anticipano i cambi di recitazione e soprattutto gli scambi di vite in 'povertà'... L'eroe mascherato è un rocker luccicante che nel finale diventa un arlecchino decadente più maschera della Commedia dell'Arte che paladino nazionalpopolare dei derelitti di ogni ordine e grado (i poveri di varia umanità). Spettacolo in “quadriglie” come nella danza collettiva d'Oltralpe dove i personaggi si scambiano di ruolo e posto a diverse età (così fan gli attori anche qua).

