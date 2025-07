TECNO-DANZA-BO La Zeta inglese del potere virtuale ZED Festival Internazionale di Videodanza alla VII edizione in due parti, la seconda a novembre (formazione e divulgazione), dal 2 al 6 luglio (Programmazione artistica), a cura della Compagnia della Quarta alle Serre dei Giardini di Bologna

Sei sezioni principali con 45 artisti internazionali da tutto il mondo. Tra scienza e magia in un ecosistema coreografico virtuale. Cinema di danza e proiezioni oltre ai corti d'autore. La danza incontra il futuro innovativo e sperimentale in VR e MR (realtà mista).

Esperienze subacquee sul mutamento del corpo: sempre in coreografie e creazioni virtuali. Quello bolognese è un territorio futuribile che incrocia tecnologia, cultura, e natura per la collettività. CITIZENS è la sezione installativa che coinvolge gli spettatori in scenari impossibili: dialoghi fluttuanti con personaggi dell'arte. Interazioni con i diversi spazi e gli altri utenti personalizzando sceneggiature e storie che diventano avventure... Tre visori OCULUS QUEST 2 installati nei Giardini Margherita permetteranno al pubblico del VR CORNER di vedere in loop film “maturi” avanzati di danza in VR a 360°.

