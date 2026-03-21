SCUOLA Laboratorio a Palazzo: gli studenti delle medie presentano Istanze di Arengo Un momento formativo di incontro con la Reggenza e di preparazione alla vita democratica

A 120 anni dalla svolta democratica della Repubblica, i ragazzi delle classi terze della scuola media di Fonte dell'Ovo e Serravalle si sono cimentati nella presentazione di istanze di Arengo alla Reggenza.

Ogni classe ha letto, a Palazzo Pubblico, l'istanza da sottoporre, che poi è stata consegnata ai Reggenti e votata. Un momento di formazione particolarmente significativo.

"Il fatto di poterlo trasferire con questi momenti in cui si passa dalla teoria alla pratica, per chi sta formando il proprio percorso come i nostri giovani, attraverso certamente il loro percorso scolastico, rappresenta un elemento altrettanto importante" ha sottolineato il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini, "farlo attraverso chi vive tutti i giorni le istituzioni, poterlo trasferire in termini di conoscenza, di competenze di cittadinanza è l'elemento intorno al quale dobbiamo continuare a lavorare".

La dirigente della Segreteria Istituzionale Giovanna Crescentini ha formato in questi mesi gli studenti su come si elabora un'istanza e come la si presenta, un lavoro che ha dato i suoi frutti: "I ragazzi devono comprendere di essere portatori di diritti ma anche di doveri, ad ogni diritto corrisponde un dovere, quindi hanno sì il diritto, quando saranno maggiorenni, di presentare istanze, ma hanno anche il dovere di farlo per consolidare il senso di appartenenza, per una partecipazione attiva; questo nell'interesse del nostro ordinamento, della Repubblica e delle sue istituzioni".

La simulazione continuerà coinvolgendo anche altre classi i prossimi 26 e 27 marzo, in linea con l'obiettivo di insegnare strumenti efficaci per la vita pubblica e una cittadinanza attiva.

"Per i ragazzi che saranno elettori tra cinque anni e magari potranno anche partecipare alla democrazia nella loro vita, comunque è un primo esercizio di partecipazione all'attività della comunità" ha detto il Dirigente scolastico della Scuola media di San Marino Remo Massari.

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