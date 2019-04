Laboratorio Carisp: le scuole elementari alla scoperta della scultura

Secondo laboratorio didattico scultore promosso da Cassa di Risparmio, insieme alla Segreteria di Stato per la Cultura e la Scuola Elementare sammarinese. Si vogliono sensibilizzare i più giovani sull’Arte, la Cultura ed in particolare sull’importante collezione scultorea acquisita negli anni dalla Banca, quale patrimonio nazionale e tema del Calendario scelto per il 2019. Il progetto coinvolge le classi appartenenti al secondo ciclo della Scuola Elementare. Quelle che hanno aderito sono accompagnate nel circuito d’arte cittadino da Rita Canarezza. Dai laboratori realizzati nasceranno diversi brevi “documentari d’arte realizzati da bambini per bambini”