Laboratorio teatrale: ordito e cucito di scena

LE/I: un gruppo di lavoro bolognese con attori-performer che hanno fatto un percorso drammaturgico con i manufatti per una piccola sfilata di lana... Scene in movimento per opere viventi indossate. Lette, scritte, ricamate e 'filate' come capi di moda che si leggono e parlano. Sarteanesi con Rebecca Ihle (sarta e costumista) in residenza creativa sulle “parole che ci portiamo dentro”. Frasi cucite sull'indumento che dentro, a contatto della pelle, hanno un ordito filato e rovesciato passato a mano contro al cuore. Da fuori leggi nitida la frase quasi uno slogan ma all'interno se non ci metti l'anima il groviglio ti confonde e si blocca sullo stomaco. “ALMENONEVICASSE” (un brand e uno logo sui social anche un'icona creativa su Etsy) così posso tornarci dentro al mio maglione (materiale vivo...). Il lavoro modifica l'oggetto ma non ne cambia la destinazione: scaldare, confortare, in una parola, amare. Il “mood della vita” in tante brevi frasi riunite in una storia intera da narrare.